 В Ашхабаде прошел международный форум по архитектурному искусству

В Центре технологий Академии наук Туркменистана прошла Международная научно-практическая конференция «Архитектура – рукотворное искусство в строительстве».

Как сообщает ТДХ, форум, организованный Министерством образования совместно с Туркменским государственным архитектурно-строительным институтом, приурочен к широко отмечаемому в нынешнем году 300-летию со дня рождения великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги и предстоящему Дню науки, который отмечается в стране 12 июня.

К участию в конференции, проводимой в гибридном формате, были приглашены руководители и профессора крупнейших профильных вузов из Азербайджана, Беларуси, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Российской Федерации, Турции и других стран, а также представители международных организаций и известных строительных компаний, работающих в Туркменистане.

Выступающие в своих докладах отмечали, что, согласно предъявляемым требованиям, при строительстве и отделке всех возводимых в стране зданий и сооружений используются исключительно высококачественные материалы, большинство из которых производятся на основе местного сырья. При их отборе обязательно учитываются климатические условия, соответствие экологическим нормам, прочность и удобство в применении.

Особое внимание было сфокусировано на теме богатого и многогранного наследия туркменского народа, подарившего миру уникальные культурно-исторические памятники, которые стали образцом древнейшего архитектурного искусства, свидетельствующего о высоком мастерстве местных строителей.

Многие зарубежные участники форума посвятили свои доклады традициям и особенностям архитектурного искусства своих народов, инновациям современного градостроения и новейшим технологическим разработкам, активно внедряемым в разных странах.

Повышенный интерес вызвали поднятые в ходе обсуждения актуальные вопросы, связанные с формированием комфортной городской среды, ландшафтным дизайном, а также с повышением эффективности архитектурного и строительного образования, подготовкой будущих специалистов высокого уровня.

Работа конференции продолжилась в четырёх секциях, названия которых определяют тематику планируемых обсуждений: «Архитектурные инновации, новые материалы и технологии», «Перспективы развития архитектурно-строительного образования», «Сохранение идентичности и историко-культурного наследия», «Вопросы устойчивого развития городов».

Доклады и научные статьи участников форума вошли в отдельно изданный сборник.

Для зарубежных гостей предусмотрена обширная культурная программа, включающая обзорные экскурсии и ознакомление с новостройками и главными достопримечательностями городов Ашхабад и Аркадаг.