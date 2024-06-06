 В Ашхабаде отметили День русского языка и 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина

В рамках празднования Дня русского языка и 225-летия со дня рождения великого поэта и писателя А.С. Пушкина в Ашхабаде прошло торжественное мероприятие и мастер-классы, как сообщает канал социальных мессенджеров российского посольства в Туркменистане.

В торжествах приняли участие жители Ашхабада, а также ученики Совместной туркмено-русской школы. В честь праздника ребята прочитали стихи А.С. Пушкина на разных языках мира.

Мероприятие стало ярким событием в культурной жизни города и продемонстрировало глубокое уважение к русскому языку и его великому творцу.