 Чехия направила нового посла в Туркменистан

В Ашхабаде состоялась церемония вручения верительных грамот новым послом Чехии Любомиром Фребортом председателю Меджлиса Туркменистана Д.Гулмановой, сообщает TDH.

От имени Президента Туркменистана руководитель Национального парламента поздравила посла с назначением на ответственный дипломатический пост, пожелав успехов в деятельности, направленной на укрепление дружественных отношений и эффективного межгосударственного диалога, развиваемых на двусторонней и многосторонней основе.

Посол Фреборт, в свою очередь, передал теплые пожелания от руководства Чехии. Он высоко оценил международный авторитет Туркменистана, достигнутый благодаря его миролюбивой политике. Дипломат заверил, что использует весь свой опыт для укрепления туркмено-чешского сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались приоритеты внутренней и внешней политики Туркменистана, основанной на принципах позитивного нейтралитета и взаимовыгодного партнерства. Стороны отметили прогресс в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая межпарламентское взаимодействие.

Завершая встречу, Любомир Фреборт вновь подтвердил свою приверженность дальнейшему развитию плодотворных отношений между Туркменистаном и Чехией.