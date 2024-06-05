 Уникальные красоты туркменского Койтендага

Фото: turkmenistan.gov.tm

Горы Койтендаг на востоке Туркменистана представляют собой юго-западные отроги Гиссарского хребта Памиро-Алайской горной системы. Их называют еще Кугитангом.

Регион Койтендага — один из уникальных в Туркменистане по богатству и разнообразию природных красот, которые охраняются государством.

Здесь находится самая высокая точка Туркменистана – гора Айрибаба, высота которой 3139 метров. Особенно красива вершина зимой, когда она укутана снежным покровом, достигающим в иных местах нескольких метров.

Еще одна уникальная особенность Койтендага – это его узкие долины, длинные и скалистые ручьи. Таких ручьев в Койтендаге несколько — «Умбар дере», «Дарайы дере», «Кырк гыз дереси», «Булак дере», «Ходжагаравул дере».

Ручей «Дарайы дере» имеет длину 18 километров, ширину 15-20 метров, а местами и шире, с обеих сторон его окружают отвесные скалы.

Другим известным «чудом» Койтендага является высокогорное плато у села Ходжапиль со следами динозавров. Во время древних землетрясений здесь происходили катастрофические оползни многокилометровых пластов известняка. Дожди размыли глинистые слои, и взору представился берег древнего моря со множеством следов динозавров.

Небольшой участок плато буквально «истоптан» цепочками огромных трехпалых следов размерами от 20 до 70 см. Здесь на наклонной плоскости длиной 400 и 300 метров можно найти около 2500 отпечатков следов динозавров.

Чудодейственные воды озера Гайнар-баба тоже известны далеко за пределами региона. Озеро Гайнар-баба – средоточие неразгаданных тайн и настоящих чудес, снискавших ему широкую популярность, − располагается недалеко от селения Гарлык у подножья отрогов Койтендага. Температура воды в роднике, питающем озеро, сохраняется неизменной − 22 градуса.

Привлекает туристов также разнообразие флоры Койтендага. Так, например, деревья арнап — являются единственными в стране. Дерево арнап известно в народе под другими названиями — унаби, чылан (игде). В научной энциклопедии «Лекарственные растения Туркменистана» Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова приведены конкретные сведения о лечебных свойствах этого дерева.

В Койтендаге насчитывается более 930 видов растений, причем 10% из них встречаются только в этих районах. Многие из них также известны как лекарственные растения. Можжевельник, зеленеющий круглый год, является одним из главных украшений Койтендага.

Что касается фауны Койтендага, то можно сказать, что здесь обитает более 40 видов млекопитающих. Среди них винторогий горный козел мархур, живущий на высоте 1500-2500 метров над уровнем моря.

Удивительным является и мир пещер и гротов Койтендага, отличающийся богатым содержанием минералов и различной фауны, выходом к подземным водам.