 Туркменские шахматисты стартовали с побед на юниорском чемпионате мира в Индии

Фото: Федерация шахмат Туркменистана

Шахматисты Туркменистана уверенно начали свое выступление на чемпионате мира среди юниоров до 20 лет. После двух дней соревнований, проходящих в индийском городе Гандинагаре, туркменские спортсмены идут в группе лидеров.

После двух туров чемпионка Туркменистана среди женщин и кандидат в мастера FIDE Мерьем Агаджанова, а также чемпионка страны среди девушек до 20 лет и FIDE мастер Лала Шохрадова набрали по два очка, одержав победы над индийскими соперницами Модипалли Диикшитхой и Дришти Гош. В следующем туре их ждут серьезные испытания: Агаджановой предстоит матч с казахстанским мастером FIDE Лией Курмангалиевой, а Шохрадовой – с представительницей Армении Мариям Мкртчян, чемпионкой Европы до 18 лет.

Среди юношей отличился Ахмет Губатаев, вице-чемпион Туркменистана до 20 лет. В первом туре он сыграл вничью с армянским международным гроссмейстером Эмином Огоняном, а во втором одержал победу над другим армянским гроссмейстером Мамиконом Гарибяном. В третьем туре его ждет встреча с индийским мастером FIDE Апоорвом Камбле.

Успехов добились и другие туркменские спортсмены. Джахан Реджепова, чемпионка страны до 14 лет, и многократный призер национальных чемпионатов Азим Сарыев завершили второй тур победами.

В чемпионате, который завершится 13 июня, участвуют более 200 шахматистов из 44 стран. Турнир проводится по швейцарской системе в 11 туров.