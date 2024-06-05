Сборная Туркменистана по футболу провела тренировку перед матчем с Узбекистаном
В рамках подготовки к матчу пятого тура второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 в группе «Е» против сборной Узбекистана национальная сборная Туркменистана провела первую тренировку в Ташкенте.
Отметим, что встреча между сборными Узбекистана и Туркменистана состоится в четверг, 6 июня, на стадионе Бунёдкор и начнется в 19:30 по ашхабадскому времени.
Напомним, с 26 мая по 4 июня сборная Туркменистана провела учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье под руководством главного тренера Мергена Оразова.
1 июня в Анталье состоялся товарищеский матч между сборными Туркменистана и Гренландии. Встреча завершилось разгромной победой туркменской команды со счётом 5:0.
ЧМ-2026. Отборочный турнир
Второй раунд. Группа «Е»
5-й тур
- 6 июня (четверг)
- Начало – 19:30
- Узбекистан – Туркменистан
- Ташкент, стадион Бунёдкор