 Сборная Туркменистана по футболу провела тренировку перед матчем с Узбекистаном

В рамках подготовки к матчу пятого тура второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 в группе «Е» против сборной Узбекистана национальная сборная Туркменистана провела первую тренировку в Ташкенте.

Отметим, что встреча между сборными Узбекистана и Туркменистана состоится в четверг, 6 июня, на стадионе Бунёдкор и начнется в 19:30 по ашхабадскому времени.

Напомним, с 26 мая по 4 июня сборная Туркменистана провела учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье под руководством главного тренера Мергена Оразова.

1 июня в Анталье состоялся товарищеский матч между сборными Туркменистана и Гренландии. Встреча завершилось разгромной победой туркменской команды со счётом 5:0.

ЧМ-2026. Отборочный турнир

Второй раунд. Группа «Е»

5-й тур