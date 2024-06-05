ПРООН в Туркменистане приглашает к сотрудничеству волонтеров-менторов
ПРООН в Туркменистане объявила набор волонтеров-менторов в проект, финансируемый правительством Японии «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии».
Нужны активисты, готовые добровольно поделиться своими знаниями и опытом, чтобы вдохновить и поддержать молодежь сообществ.
Если у вас есть опыт в определенной области и вы хотите быть ментором/наставником на волонтерской основе, то присоединяйтесь к проектной команде волонтеров.
Для желающих стать волонтерами-менторами предлагается:
- Гибкий график волонтерской работы
- Сетевые возможности с другими профессионалами и менторами
- Возможность участия в региональных онлайн мероприятиях и тренингах для молодежи в рамках проекта
- Благодарственный сертификат за волонтерскую работу в рамках проекта от ПРООН.
Что требуется от волонтера-ментора:
- Не менее 2 лет опыта работы и желание внести свой вклад в развитие своего сообщества, помогая своим сверстникам.
- Умение работать в команде и использовать различные методы обучения (например, онлайн).
- Готовность посвятить не менее 2 часов в неделю в течение 3 месяцев волонтерской деятельности.
- Желание и способность учиться и учить других.
Заявки принимаются до 20 июня по ссылке.