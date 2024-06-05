 ПРООН в Ашхабаде провела встречу со студенческой молодежью

В преддверии Всемирного дня окружающей среды ПРООН в Туркменистане провела встречу со студенческой молодежью страны.

На встрече, которая проходила в здании ООН в Ашхабаде, специалисты ПРООН обсудили такие темы, как роль молодого поколения в осуществлении Целей устойчивого развития и в борьбе с климатическим кризисом, создание более устойчивых городов, разумное потребление и управление отходами.

Специалисты проекта ПРООН «Устойчивые города» ознакомили участников встречи с результатами проекта по внедрению инновационных технологий по энергоэффективности в электроэнергетической отрасли.

Встреча была организована в рамках серии Образовательных сессий #TurkmenYouth4SDGs, запущенных ПРООН в Туркменистане совместно с ИМО МИД Туркменистана в целях вовлечения студенческой молодежи страны в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.