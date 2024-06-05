 Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Всемирным днём охраны окружающей среды

Сегодня в Туркменистане, как и во всем мире отмечается Международный день охраны окружающей среды. По этому случаю Президент Сердар Бердымухамедов поздравил работников сферы охраны окружающей среды и туркменистанцев, сообщает TDH.

«Уважаемые работники сферы охраны окружающей среды!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с широко отмечаемым в нашей стране Всемирным днём охраны окружающей среды!

Туркменский народ во все времена бережно относился к окружающей среде, охраняя её как зеницу ока. Эта гуманитарная деятельность успешно осуществляется в рамках принятых программ по озеленению дорогой Отчизны и её превращению в цветущий оазис в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Реализуемые в нашей независимой стране фундаментальные реформы, направленные на обеспечение чистоты окружающей среды для жизнедеятельности человека, способствуют сохранению нашей прекрасной природы, ещё большему обогащению растительного и животного мира, а также их научному исследованию.

Дорогие соотечественники!

Сегодня унаследованные от предков национальные традиции по охране окружающей среды обретают ещё большую актуальность. Проведение в стране ежегодных всенародных озеленительных акций играет большую роль в превращении Туркменистана в цветущий оазис и повышает гордость народа за нашу уникальную природу. В результате этой деятельности, направленной на великие цели, всё больше расширяются лесные зоны в окрестностях столицы – Ашхабада и в велаятах.

В расположенной на чистом побережье Каспия Национальной туристической зоне «Аваза» нашим сооте­чественникам и иностранным гостям предоставлены все возможности для отдыха, их знакомства с местной уникальной природой. Созданное в центре Каракумов Туркменское озеро «Altyn asyr» способствует обогащению растительного и животного мира пустыни, улучшению экологического состояния всего региона.

Внесение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках многостороннего досье номинации «Туранские пустыни умеренного пояса», подготовленной по линии международного сотрудничества, государственных природных заповедников «Bereketli Garagum», «Gaplaňgyr», Государственного биосферного заповедника «Repetek» и пустынных экосистем его заказника «Ýerajy» способствует глобальной охране эндемиков флоры и фауны региона.

В нашей суверенной Отчизне принимаются эффективные меры по укреп­лению и совершенствованию законодательно-правовой базы сферы охраны окружающей среды. Наряду с этой работой систематическое проведение в стране международных конференций по экологии и охране окружающей среды является ярким свидетельством успешной реализации политики государства в области экологии.

Дорогие соотечественники!

Обеспечение устойчивого развития и экологической безопасности на Земле тесно связано с международным сотрудничеством. Присоединившись к десяткам конвенций по охране окружающей среды Организации Объединённых Наций, наша страна со всей ответственностью подходит к решению стоящих перед мировым сообществом задач устойчивого развития.

В этом направлении мы ведём постоянное плодотворное сотрудничество со многими международными и региональными организациями, в том числе с Программой развития и Программой по окружающей среде ООН, Сельскохозяйственной и продовольственной организацией, Глобальным экологическим фондом, Международным фондом спасения Арала, Региональным центром экологии Центральной Азии, Германским обществом международного сотрудничества. Также выступаем с новыми инициативами и предложениями по обеспечению экологического благополучия.

На прошедшей в Дубае Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28) в Объединённых Арабских Эмиратах было официально объявлено о присоединении Туркменистана к Глобальному обязательству по метану. Присоединение к данному обязательству, эффективные международные и национальные усилия способствуют устойчивому развитию в борьбе с изменениями климата и их последствиями.

На сессиях Генеральной Ассамб­леи Организации Объединённых Наций, конференциях высокого уровня по устойчивому развитию Туркменистан систематически выдвигает инициативы по охране окружающей среды, рациональному использованию водно-энергетических ресурсов и обеспечению продовольственной безопасности, сокращению рисков от стихийных бедствий. Мы продолжим претворять в жизнь меры для большего расцвета нашей уникальной природы.

Уважаемые работники сферы охраны окружающей среды!

Дорогие соотечественники!

Ещё раз сердечно поздравляю с Всемирным днём охраны окружающей среды! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в проводимой работе по сохранению и обогащению природных богатств нашей прекрасной Отчизны!».