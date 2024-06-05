 Представители агентства «Туркменарагатнашык» приняли участие в 60-м совещании СНГ по связи в Минске

Представители агентства «Туркменарагатнашык» приняли участие в 60-м совещании руководителей администраций регионального сообщества в области связи стран-участниц СНГ. В высокоуровневом мероприятии, организованном в Минске, приняли участие представители Туркменистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также руководители и представители регионального сообщества в области связи стран СНГ, Всемирного почтового союза, Межгосударственного статистического комитета СНГ, Экономического совета СНГ.

На международной конференции, наряду с руководителями телекоммуникационного сектора стран СНГ, выступил глава агентства «Туркменарагатнашык» Х. Худайгулыев, который обсудил важные вопросы сектора связи, такие как ускорение темпов экономического развития за счет широкого использования цифровой системы, обеспечение безопасности информационной системы, создание и предложение населению современных конкурентоспособных коммуникационных услуг высокого качества.

В конце своего выступления глава агентства «Туркменарагатнашык» пригласил представителей государств и организаций, участвующих в международной конференции, принять участие в международной выставке и научной конференции «Туркментел-2024», которая пройдет в Ашхабаде с 14 по 16 ноября 2024 года.

В рамках конференции состоялись встречи делегации Туркменистана с руководителями телекоммуникационного сектора стран-участниц СНГ как в двустороннем формате, так и в расширенном составе.

В ходе встреч обсуждались вопросы обмена опытом в использовании последних мировых разработок в области информационных и цифровых технологий и развития сотрудничества в этом направлении.