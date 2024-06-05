 Мохаммад Фаязи завершает миссию в Туркменистане в качестве главы Представительства ЮНИСЕФ

Фото: МИД Туркменистана

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане Мохаммад Фаязи завершает свою миссию в стране.

Вчера по этому поводу состоялась встреча его с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Как сообщает МИД Туркменистана, министр поздравил М.Фаязи с успешным завершением миссии в качестве Главы Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане и пожелал успешной, плодотворной деятельности в будущем.

Обсудив актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития многолетнего сотрудничества, стороны с удовлетворением отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Детским фондом ООН.

Также были рассмотрены вопросы реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021-2025 годы, приоритетными направлениями которой являются управление в интересах детей, здоровье ребёнка, его питание и раннее развитие, социальная защита детей и качественное инклюзивное образование.

Была отмечена значимость деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в оказании медицинских услуг нуждающимся в восстановлении здоровья детям.

В завершение встречи М.Фаязи поблагодарил за оказываемую все эти годы поддержку в успешной работе возглавляемой им дипломатической миссии, отмечает источник.

Напомним, Мохаммад Фаяз приступил к своим обязанностям в Туркменистане в 2021 году.