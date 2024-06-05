 ДОЦ в Марыйском велаяте принял первую смену отдыхающих школьников

Долина Мургаба славится живописными местами. В одном из таких мест в Марыйском этрапе и расположен современный комфортабельный детский оздоровительный центр «Аркадагын багтияр несиллери», действующий вот уже десятый год.

Этот известный центр детского отдыха расположен на пяти гектарах с зелёными насаждениями, занимающими более половины территории. В их тени утопают беседки, игровые площадки, тротуары и мостики, детские аттракционы.

Полезная площадь каждого из трёх этажей здравницы составляет почти по три тысячи квадратных метров. Здесь созданы все условия для развития детей, расширения их кругозора. Помимо уютных спальных корпусов имеются культурный центр с актовым залом, классы компьютерной грамотности, кинотеатр.

Безусловно, всё это придаёт ДОЦу особую прелесть. Тут на фоне естественного простора, природных красот 300 детей получают в каждую смену полноценный отдых.

Созданы прекрасные условия и для кружковой работы с детьми: музыкальная студия, народные художественные промыслы.

На территории ДОЦа расположены игровые, спортивные площадки, плавательный бассейн, медпункт, спортзал.

В культурной программе ДОЦа, помимо спортивных игр, состязаний, литературных чтений, викторин, конкурсов для детей, значатся и экскурсии по историко­-культурному заповеднику «Древний Мерв», выставочным залам велаятского Историко­-краеведческого музея, походы по достопримечательным местам велаята.

Также сотни юных жителей Мургабской долины на летние каникулы отправились на отдых в оздоровительные центры на берегу Каспия и в Гёкдере, что в предгорьях Копетдага, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».