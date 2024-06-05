 Делегация Туркменистана принимает участие во Втором Центральноазиатском форуме по торговой политике

Туркменская делегация, возглавляемая руководителем отдела по сотрудничеству с ВТО Ыльхамом Ярашовым и членом Комитета по экономическим вопросам Меджлиса Туркменистана Гурбангельди Ашировым, принимает участие во Втором Центральноазиатском форуме по торговой политике, который проходит в Алматы, Казахстан, с 3 по 5 июня 2024 года, сообщила Turkmenportal пресс-служба министерства финансов и экономики Туркменистана.

Форум, организованный Секретариатом Всемирной торговой организации (ВТО) в партнерстве с Азиатским банком развития (АБР), Международным торговым центром (МТЦ) и правительством Казахстана, посвящен теме «Экономическая интеграция через вступление и членство в ВТО».

В мероприятии участвуют высокопоставленные правительственные чиновники, ответственные за вопросы, связанные с ВТО, из Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участие Туркменистана в форуме представляет ценную возможность:

Обмен опытом: Туркменистан может учиться на опыте других стран Центральной Азии, которые уже вступили в ВТО.

Построение партнерских отношений: Форум предоставляет Туркменистану платформу для общения с региональными организациями и партнерами по развитию.

Демонстрация приверженности: Активное участие Туркменистана демонстрирует его приверженность интеграции в мировую торговую систему.

Членство в ВТО открывает четкий путь к увеличению торговли и экономического роста. Активно взаимодействуя с региональными партнерами и ВТО, Туркменистан может извлечь выгоду из возможностей, предоставляемых более глубокой экономической интеграцией Центральной Азии.

Первый Центральноазиатский форум по торговой политике состоялся в 2016 году в Ашхабаде.

Форум завершается 5-го Июня.