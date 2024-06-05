 Герой Туркменистана Олег Кононенко стал первым, кто находится в космосе 1000 суток

Фото: ТАСС

Сегодня, 5 июня герой Туркменистана и России, космонавт Олег Кононенко поставил новый рекорд в истории пилотируемой космонавтики по общему времени пребывания в орбитальных полетах: 1 000 суток в космосе, передает ТАСС.

В настоящее время Кононенко находится на Международной космической станции — это его пятый полет в космос.

Напомним, что 4 февраля этого года Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Прежнее достижение — 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд — было установлено в 2015 года российским космонавтом Геннадием Падалкой, совершившим пять полетов.

Кононенко находится в космосе с 15 сентября 2023 года, прибыв на МКС на корабле «Союз МС-24» в составе экспедиции МКС-70/71 вместе с Николаем Чубом и американкой Лорел О’Хара.

Ожидается, что по завершении годовой экспедиции (возвращение на Землю планируется на 23 сентября 2024 года) суммарный налет Кононенко составит 1 110 суток.

К настоящему времени Олег Кононенко выполнил семь выходов в открытый космос (с учетом выходов 25 октября 2023 года и 25 апреля 2024 года в ходе пятого полета) суммарной продолжительностью 44 часа 30 минут.

21 июня Олегу Кононенко исполняется 60 лет. В подарок ему на МКС доставят специально изготовленные по этому случаю шоколадные конфеты фабрики «Красный Октябрь».