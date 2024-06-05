 В северном регионе Туркменистана ввели в строй новую ЛЭП «Балкан-Дашогуз»

Сегодня в Дашогузском велаяте состоялась торжественная церемония ввода в строй новой высоковольтной линии электропередачи «Балкан-Дашогуз» и двух электроподстанций напряжением 500 кВ каждая.

В торжествах принял участие Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает ТДХ.

Введенные в эксплуатацию объекты сооружены на этом маршруте в рамках проекта создания единого энергокольца страны, которое должно обеспечить надёжность национальной энергосети за счёт взаимного резервирования между энергосистемами велаятов и Ашхабадом. Благодаря этому энергетики смогут без ущерба для потребителей производить ремонт и модернизацию энергоблоков, электрических подстанций, линий электропередачи.

Примечательно, что все работы по прокладке ЛЭП «Балкан-Дашогуз» общей протяжённостью 572 км осуществлены силами туркменских энергостроителей, накопивших за годы государственной независимости большой опыт работы.

Вводом в строй новых важных объектов электроэнергетической отрасли успешно завершился грандиозный проект по созданию единого энергокольца, ставшего ещё одним рукотворным символом экономической мощи и состоятельности независимого нейтрального Туркменистана, отмечает источник.

Напомним, что строительство кольцевой линии электропередачи, соединяющей Балканский и Дашогузский велаяты, было начато в январе 2022 года.