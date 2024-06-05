 В Ашхабаде стартовала международная научная конференция TESC 2024

Сегодня в отеле «Арчабиль» в Ашхабаде начала свою работу Международная научная конференция «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных ресурсов» (TESC 2024). Об этом сообщается на сайте конференции.

Цель международного форума – привлечь внимание общественности к вопросам, связанным с решением вопросов экологии и устойчивого развития. Основное внимание участников форума будет уделено снижению выбросов в окружающую среду при разработке углеводородов и энергетическом переходе.

На участие в конференции зарегистрировались более 250 ученых, исследователей и экспертов из 31 страны мира.

Конференция будет проходить в течение двух дней и станет важным шагом на пути к устойчивому развитию.