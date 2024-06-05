 В Ашхабаде работает выставка достижений европейских стран в развитии и внедрении энергосбережения

Фото: turkmenistan.gov.tm

Передвижная выставка «Переход к возобновляемым источникам энергии – энергия будущего» открылась в Центре технологий Академии наук Туркменистана.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», здесь представлен опыт европейских стран в развитии и внедрении энергосбережения.

Экспозиция разделена на пять информационных боксов, которые оснащены интерактивными сенсорными панелями, содержащими презентации экспертных мнений и практик в области энергоэффективности.

С помощью очков виртуальной реальности можно даже погрузиться в мир будущего.

Выставка освещает многоуровневые аспекты, проблемы и потенциал глобального энергетического перехода с точки зрения общества, политики, экономики и науки.

Организаторами выставки являются Посольство Федеративной Республики Германия совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

Начальник проекта Ясмин Дерен рассказывает:

«Данная выставка стартовала три назад и уже успела побывать в Европе, Азии, в государствах Персидского залива и странах Центральной Азии. В частности, мы презентовали её в Таджикистане и Узбекистане. Очень рады, что сейчас она проходит в Ашхабаде. После Туркменистана она направится в Кыргызстан и Казахстан.

Посетить экспозицию можно до 25 июня ежедневно, кроме воскресенья. Далее выставка продолжит свою работу в городе Мары, отмечает источник.