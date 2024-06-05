Выпущено четвертое издание Красной книги Туркменистана

Вышло в свет четвертое издание Красной книги Туркменистана. По этому случаю Президент страны Сердар Бердымухамедов поздравил работников природоохранной сферы, создателей книги и всех соотечественников. Об этом сообщает ТДХ.

«Основными целями государственной экологической политики являются обеспечение благоприятной окружающей среды для проживания туркменистанцев, рациональное использование природных ресурсов, обогащение растительного и животного мира, бережное сохранение прекрасной природы для будущих поколений», — отмечается в послании.

Бережное отношение к природе – священный долг каждого, забота о природе касается всех людей.

«Каждый гражданин Туркменистана должен беречь природные богатства как зеницу ока. Необходимо предпринимать надлежащие меры для охраны в природных заповедниках диких животных и растительности, увеличения их численности, бережного сохранения мест с красивой природой, проводить глубокие научные исследования», — подчеркнул глава государства.

Огромное значение в сохранности уникального генофонда растительного и животного мира имеет Красная книга Туркменистана – источник научных исследований биоразнообразия.

«Твёрдо верю, что работа по надёжной охране и размножению включённых в Красную книгу видов будет способствовать сохранению биоразно­образия не только в нашей стране и регионе, но и на планете в целом», — заключил Президент.