 Филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер на перевозку работников

Филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер №2023/17 на оказание услуг по перевозке работников на территории Туркменистана. Тендер проводится в манатах и рублях РФ.

К участию в тендере приглашаются юридические лица, соответствующие квалификационным требованиям.

Для участия в тендере необходимо:

Подать письменную заявку на официальном бланке на имя директора филиала. В заявке указать полное название участника, его правовой статус, страну регистрации и реквизиты.

Получить техническое задание.

Подать тендерное предложение в течение 10 рабочих дней со дня публикации объявления (до 18:00 по местному времени).

Предложения, поступившие позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

Телефон для справок:

+993 222 6-43-66

Электронный адрес:

tatneft.tender@mail.ru

Телефон для технических вопросов:

+993 62 74-18-80

Электронный адрес:

KrivilevYD@tatneft.tatar

Туркменистан, Балканский велаят, г. Балканабат, ул.Т.Сатылова

Предложения, поступившие позже установленного срока, приниматься не будут.