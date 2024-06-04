Филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер на перевозку работников
Филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер №2023/17 на оказание услуг по перевозке работников на территории Туркменистана. Тендер проводится в манатах и рублях РФ.
К участию в тендере приглашаются юридические лица, соответствующие квалификационным требованиям.
Для участия в тендере необходимо:
- Подать письменную заявку на официальном бланке на имя директора филиала. В заявке указать полное название участника, его правовой статус, страну регистрации и реквизиты.
- Получить техническое задание.
- Подать тендерное предложение в течение 10 рабочих дней со дня публикации объявления (до 18:00 по местному времени).
- Предложения, поступившие позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон для справок:
- +993 222 6-43-66
Электронный адрес:
- tatneft.tender@mail.ru
Телефон для технических вопросов:
- +993 62 74-18-80
Электронный адрес:
- KrivilevYD@tatneft.tatar
Туркменистан, Балканский велаят, г. Балканабат, ул.Т.Сатылова
Предложения, поступившие позже установленного срока, приниматься не будут.