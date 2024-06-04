 Туркменское предприятие осваивает выпуск керамзита

Производство керамзита осваивает коллектив Дашогузского завода железобетонных изделий министерства промышленности и строительного производства Туркменистана.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», новая продукция будет выпускаться на производственном участке с необходимым специализированным оборудованием, в том числе печами для обжига сырья.

Как известно, керамзит является уникальным теплоизоляционным материалом, имеющим большой спектр применения в строительной сфере.

Сегодня на заводе изготавливается широкий ассортимент различной продукции, в том числе плиты перекрытия, железобетонные трубы различного диаметра, бетонные оконные и дверные перемычки, бордюры.

Здесь также налажен выпуск всех необходимых компонентов для возведения многоквартирного крупнопанельного жилого дома, что позволило строительному подразделению завода построить в Дашогузе целый ряд подобных домов, отмечает источник.