 Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана составила свыше 38 млн долларов

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана было зарегистрировано 17 сделок на общую сумму свыше 38 миллионов 469 тысяч долларов США.

Как сообщает TDH, за иностранную валюту предприниматели из ОАЭ, Турции, Афганистана закупили мазут топочный малосернистый, полипропилен, масло базовое, произведённые на технологических установках ГК «Туркменнефть», а также полиэтиленовые ёмкости производства ГК «Туркменхимия», а также керосин осветительный.

Помимо этого, за иностранную валюту бизнесмены из Кыргызстана и Узбекистана закупили пряжу хлопчатобумажную и ткань суровую.

На внутренний рынок предприниматели из Туркменистана приобрели полипропилен производства ГК «Туркменнефть», флоатное листовое стекло и шёлк-сырец на общую сумму более 33 миллионов 878 тысяч манатов.