 Студенты аграрного вуза Туркменистана участвуют в онлайн-лекциях, проводимых АГУ

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Астраханский государственный университет имени В. Н.Татищева проводит цикл совместных онлайн-лекций, в которых участвуют студенты биологических и сельскохозяйственных направлений Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова. Лекции посвящены современной системе нормированного кормления сельскохозяйственных животных.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», астраханский и туркменский вузы являются партнерами, и курс знакомит студентов с основными системами нормированного кормления сельскохозяйственных животных, классификацией корма и кормовых средств, а также особенностями кормления крупного рогатого скота, овец, сельскохозяйственной птицы.

Лекции проводятся профессором кафедры ветеринарной медицины, доктором биологических наук, доцентом Александром Лозовским.

Совместные занятия направлены на повышение продуктивности в животноводстве, развитии знаний и навыков по нормированному кормлению сельскохозяйственных животных, отмечает источник.