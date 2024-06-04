 Состоялось торжество в честь объявления Ашхабада городом новых спортивных возможностей СНГ

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В спортивном комплексе боевых искусств Олимпийского городка туркменской столицы сегодня состоялись праздничные мероприятия, посвящённые объявлению Ашхабада Городом новых спортивных возможностей Содружества Независимых Государств (СНГ).

В рамках торжества под девизом «Ашхабад – город спортивных возможностей и достижений» были организованы праздничный концерт и показательные выступления спортсменов, завоевавшие призовые места на международных соревнованиях.

Призёры международных состязаний от всего сердца пожелали руководству страны крепкого здоровья, счастья и успехов в масштабной деятельности на благо народа и выразили искреннюю признательность за постоянную заботу о популяризации спорта и здорового образа жизни, создание условий для занятий различными видами спорта.

У главного входа спорткомплекса боевых искусств раскинулась выставка достижений туркменских спортсменов, в экспозицию которой вошли награды разного достоинства, завоёванные на престижных международных состязаниях, сообщает ТДХ.