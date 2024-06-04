Постпред Туркменистана при UNOG обсудил сотрудничество с представителем Университета мира

Постоянный представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве (UNOG) Вепа Хаджиев провел встречу с Постоянным наблюдателем Университета мира при UNOG, послом Давидом Фернандесом Пуяной.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили вопросы установления сотрудничества между Университетом мира и туркменской стороной, а также рассмотрели имеющиеся возможности для взаимодействия по части реализации выдвинутых ранее Президентом Туркменистана на полях Генеральной Ассамблеи ООН инициатив по разработке Глобальной стратегии безопасности и учреждению в Ашхабаде Институт нейтралитета и безопасности.

Особое внимание было уделено возможному сотрудничеству по вопросам продвижения политики нейтралитета. В этом контексте рассмотрены возможности проведения совместных тематических мероприятий на женевской площадке.

Также была достигнута договоренность проведения очередных переговоров в Ашхабаде, отмечает источник.