 Посол Туркменистана обсудил сотрудничество с министром образования и науки Таджикистана

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Посол Туркменистана в Таджикистане Аймурад Кочмурадов и министр образования и науки Таджикистана Рахим Хамро Саидзода в ходе встречи 30 мая обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области образования.

Стороны констатировали взаимную готовность придать этому процессу созидательные импульсы. Особое внимание было уделено вопросу укрепления сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран, сообщает пресс-служба Посольства Туркменистана.

Одно из направлений туркмено-таджикского сотрудничества является практическая реализация Межправительственного соглашения о строительстве средней общеобразовательной школы имени Махтумкули в дехканском объединении «Эргаш Султанов» района Дусти Хатлонской области Таджикистана.

В ходе встречи была достигнута договоренность о продолжении скоординированных шагов по налаживанию сотрудничества в сфере образования между двумя странами.

В завершении встречи Аймурад Кочмурадов передал министру в дар новую книгу «Махтумкули», отмечает источник.