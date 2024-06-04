 Посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин принял участие в массовом велопробеге

Фото: пресс-служба Посольства РФ в Ашхабаде

В массовом велопробеге, который состоялся 03 июня в Ашхабаде, принял участие посол России в Туркменистане Иван Волынкин.

Как сообщает пресс-служба российской дипмиссии, в спортивной акции также приняли участие сотрудники Посольства РФ.

Напомним, что велопробег в честь Международного дня велосипеда возглавил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Этот праздник был провозглашён по инициативе Туркменистана Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году. Его цель — продвижение велосипеда в качестве недорогого и надёжного вида транспорта, который способствует бережному отношению к окружающей среде и поддержанию здоровья.

Всемирный день велосипеда ежегодно широко отмечается в Туркменистане: в столице и регионах проводятся масштабные спортивные, культурные и просветительские мероприятия по этому случаю.