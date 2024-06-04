 ДОЦ в восточном регионе Туркменистана примет за лето 900 школьников

Фото: Газета НТ

В Детском оздоровительном центре «Багтыярлык» хякимлика города Туркменабата приняли первую группу школьников из всех этрапов и городов Лебапского велаята.

Всего же «Багтыярлык» планирует принимать детей в три смены, в течение которых 900 учащихся проведут время интересно, увлекательно и поправят здоровье.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», все 20 дней первой смены в ДОЦ расписаны по минутам. Детей от шести до четырнадцати лет ожидают интересные мероприятия, экскурсии в музеи, к историческим достопримечательностям, походы в живописные места.

Сотрудники велаятской детской библиотеки каждый сезон организовывают в ДОЦ работу передвижной библиотеки. В этом году уже передали в Детский оздоровительный центр более 250 книг для детей разных возрастов.

Также при ДОЦ действует бассейн, игровая комната, кинозал.

Источник отмечает, что десятки детей велаята также отправились в другие ДОЦ страны. Так, в детский развлекательно-оздоровительный центр Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri под Ашхабадом отправлено 26 учащихся, а в Daýanç в Авазе — 43.