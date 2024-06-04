 Дипмиссии Туркменистана за рубежом провели мероприятия к Всемирному дню велосипеда

Фото: МИД Туркменистана

Дипломатические представительства Туркменистана за рубежом организовали и провели спортивные мероприятия в честь Всемирного дня велосипеда. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Так, 31 мая в Лондоне прошли культурно-спортивные мероприятия, посвящённые Всемирному дню велосипеда, а также 300-летию великого мыслителя и поэта Востока — Махтумкули Фраги, в котором приняли участие сотрудники Посольства, туркменские студенты, обучающиеся в Великобритании.

В тот же день аналогичную акцию провели в Бухаресте. Спортивное мероприятие было организовано в парке Короля Михая I при поддержке местного муниципалитета и Ассоциации «Зеленая революция». В нем приняли участие главы и представители дипломатических миссий, аккредитованные в Румынии, представители туркменской диаспоры и студенты.

В Исламабаде совместно с Министерством иностранных дел Пакистана и компанией Serena Hotels организовано празднование «Всемирного дня велосипеда — 2024» в целях пропаганды здорового образа жизни и экологически чистых видов транспорта, популяризация которых непосредственно способствует достижению соответствующих Целей устойчивого развития.

В городе Эр-Рияде совместно с Федерацией велосипедного спорта Королевства Саудовской Аравии организован велопробег. В мероприятии приняли участие сотрудники дипломатической миссии и члены их семей, руководители и представители Федерации велосипедного спорта Королевства Саудовская Аравия, спортсмены национальной сборной Королевства по велоспорту, подростки и дети с ограниченными возможностями.

Также, велопробеги состоялись в столицах ОАЭ, России, Германии, Казахстана, Франции, Индии. В массовых заездах приняли участие сотрудники дипломатических представительств Туркменистана и члены их семей, представители туркменской диаспоры и студенческой молодежи, отмечает источник.