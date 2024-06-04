 Делегация Туркменистана примет участие в Международном парламентском форуме в Душанбе

Туркменская делегация примет участие в Международном парламентском форуме, который пройдет в Душанбе 10 июня. Об этом сообщает «Ховар».

Форум на тему «Водные ресурсы и демографическая устойчивость в интересах молодёжи» пройдет в Национальной библиотеке Таджикистана. В нем примут участие делегации более чем из 20 стран, в том числе Туркменистана, Японии, Турции, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Республики Беларусь, Азербайджана, Грузии, Малайзии, Армении, Австрии, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Непала и Румынии.

В ходе форума будут обсуждаться такие вопросы, как водная дипломатия, эффективное использование воды, сотрудничество в совершенствовании соответствующего законодательства в этой сфере.