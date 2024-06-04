 В Туркменистане проходит международный конкурс «Роль молодёжи в достижении ЦУР»

В Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А.Ниязова стартовал основной этап Международного конкурса научно-проектных работ под названием «Роль молодёжи в достижении Целей устойчивого развития». Конкурс посвящён Всемирному дню окружающей среды.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», по результатам данного этапа в финал прошли 38 индивидуальных и совместных перспективных научных проектов — от 8 зарубежных участников и 30 представителей туркменских вузов. Отобранные проекты в случае их реализации могут поспособствовать развитию 6 направлений Целей устойчивого развития: ликвидация голода, чистая вода и санитария, доступная и чистая энергия, борьба с изменением климата, сохранение морской экосистемы.

Всего на конкурс было представлено 130 проектов от студентов вузов Узбекистана, России, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Республики Кореи, Латвии, Малайзии, Польши, Черногории и Словении.

Как известно, в 2015 году ООН приняла Повестку дня устойчивого развития на период до 2030 года. Активное участие в её разработке принял Туркменистан, который был в числе первых стран, официально принявших все 17 Целей устойчивого развития.

Проведение различных конкурсных состязаний по Целям устойчивого развития обрели в стране добрую традицию, они проходят как на государственном уровне, так и в международном масштабе.

Например, в начале мая студенты вузов Туркменистана приняли участие в Международной онлайн-олимпиаде «Цели устойчивого развития в Центральной Азии, Афганистане и Монголии», организованной Казахстанско-Немецким университетом. Студент 4 курса Джора Джумакулов, обучающийся по специализации «гидромелиорация» в Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А.Ниязова, занял 1 место, отмечает источник.