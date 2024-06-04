 В Туркменистане пройдет Фестиваль российского кино

С 3 по 5 июня столица Туркменистана, Ашхабад, станет центром притяжения для любителей кино. Здесь, в кинотеатре «Беркарар», будет проходить «Фестиваль российского кино Туркменистан 2024» / RUS FILM FESTIWALY TÜRKMENISTAN 2024.

Организаторами фестиваля выступили РОСКИНО, Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и Посольство Российской Федерации в Туркменистане.

Зрителей ждёт насыщенная программа, в которую вошли сказки «По щучьему велению», «Три Богатыря и Пуп Земли», «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» и мелодрама «Я делаю шаг».

Все кинопоказы в рамках фестиваля будут бесплатными, что позволит каждому желающему окунуться в мир российского кино, насладиться его самобытностью и мастерством.

В программу вошли хиты российского кинематографа:

— сказка «По щучьему велению» (реж. Александр Войтинский, 2023), ставшая одним из самых кассовых фильмов в российских кинотеатрах по итогам 2023 года: сборы составили свыше 2,4 миллиарда рублей;

— комедийный фэнтези-мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» (реж. Константин Феоктистов, 2023) – самый кассовый анимационный фильм за всю историю российского проката, заработавший более 1 миллиарда рублей. Это двенадцатая часть франшизы «Три Богатыря».

— мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» (реж. Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов, 2023) по мотивам поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила». В преддверии 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина показ будет особенно актуальным.

— мелодрама «Я делаю шаг» (реж. Ольга Акатьева, 2023) – фильм, поднимающий тему дислексии: по сюжету талантливый выпускник педагогического вуза, страдающий дислексией, становится учителем литературы в провинциальной школе.

Фестиваль, организованный РОСКИНО, пройдет в Туркменистане уже в четвертый раз.

Как подчеркнула министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова: «Отношения с Туркменистаном выходят на новый уровень, что подтверждает ряд недавних встреч – это и заседание Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде, и Международная конференция министров культуры, посвященная 300-летнему юбилею со дня рождения Махтумкули Фраги, которая прошла также в Ашхабаде. Осенью этого года планируются Дни культуры России в Туркменистане: наш Фестиваль российского кино станет важным мероприятием в преддверии этого масштабного события».

РОСКИНО – государственная организация, представляющая российскую индустрию аудиовизуального контента на международных фестивалях и кинорынках. 100% акций компании принадлежат Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. В 2024 году компания отмечает столетний юбилей (РОСКИНО является правопреемником организации «Совэкспортфильм», история которой ведет отсчет с 1924 года).