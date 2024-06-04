 В морском порту Туркменбаши проведен курс по санитарной проверке судов

Фото: ВОЗ

29-31 мая в Туркменбашинском международном морском порту, а также на судах был проведен обучающий курс по санитарной проверке судов и выдаче судовых санитарных сертификатов (SSC).

Обучение было организовано Страновым офисом ВОЗ в Туркменистане совместно с ЕРБ ВОЗ в целях улучшения национального потенциала общественного здравоохранения.

В тренинге участвовали: национальный координатор по международным медико-санитарным правилам (ММСП), национальные инспекторы судов и представители общественного здравоохранения из Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Агентства «Туркмендениздерьяёллары», Государственной ветеринарной службы, Государственной карантинной службы, Туркменбашинского международного морского порта и санитарно-карантинного пункта.

В ходе тренинга участники имели возможность ознакомиться с руководством ВОЗ по санитарной инспекции судов и выдаче SSC в соответствии с ММСП, практическими аспектами проверки судов и выдачей судовых санитарных сертификатов. Также был рассмотрен практический пример морских инцидентов, представляющих угрозу для здоровья населения, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

Данное мероприятие было проведено в рамках реализации проекта ВОЗ по усилению национального потенциала по «Единому здоровью» для стран Центральной Азии.