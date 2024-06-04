 В Ашхабаде пройдут матчи Суперлиги Туркменистана по футзалу

Сегодня в столице Туркменистана стартует ашхабадский этап Суперлиги по футзалу сезона 2024 года. После игр в Балкане турнир переезжает в Ашхабад, где состоятся матчи 8-го тура.

В рамках тура встретятся: «Туран» и «Копетдаг», «Денизчи» и «Миграция», а также ТКНПЗ и «Сенагатбанк».

Лидерство в турнирной таблице по-прежнему удерживает «Сенагатбанк» с 21 очком. На втором месте «Денизчи», отстающий на 3 очка. Тройку лидеров замыкает «Копетдаг» с 10 очками. Далее следуют «Миграция» (6 очков) и ТКНПЗ (5 очков). Замыкает таблицу «Туран», набравший лишь 1 очко.