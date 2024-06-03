 Туркменистан принял участие в III Международном форуме оценщиков тюркских государств в Баку

Фото: МИЦ

В III Международном форуме оценщиков тюркских государств, который состоялся в Баку, приняли участие руководители оценочных объединений, специалисты сектора из Азербайджана, Туркменистана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Турецкого Кипра.

Как сообщает МИЦ, в качестве гостей принимали участие делегаты из России, Беларуси и Грузии.

Форум был нацелен на сотрудничество между оценщиками из тюркских государств на качественно новом уровне. Участники обозначили новые горизонты для профессионального роста и развития специалистов этой сферы, вопросы ее правового регулирования, тенденции и перспективы развития данной области.

Оценочные объединения Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турецкого Северного Кипра являются коллективными членами Совета оценочных объединений тюркских государств, учрежденного в 2023 году.

В данный момент в Совет входят профессиональные объединения оценщиков 7 государств тюркоязычного региона, из которых полноправные члены – это Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция и ассоциированные члены (наблюдатели) Туркменистан и Турецкий Кипр, отмечает источник.