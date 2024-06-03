 Спортсмены Туркменистана завоевали четыре медали на ЧМ по киокушинкай карате в Индонезии

Две золотые и две серебряные медали завоевали спортсмены Туркменистана на завершившемся в Джакарте (Индонезия) чемпионате мира по киокушинкай карате, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Соревнования собрали 340 спортсменов из 13 стран.

В команде Туркменистана, которая была представлена на чемпионате мира 8 атлетами, наград высшей пробы удостоились Даянч Гылычдурдыев (весовая категория до 65 кг) среди мужчин и Огулбагт Курбанова (свыше 65 кг) среди женщин.

А обладателями серебряных медалей стали Гульнабат Язылова (до 55 кг) и Айымджан Султанова (до 65 кг).