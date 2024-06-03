 Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Италии с Днём Республики

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания главе Итальянской Республики Серджио Маттарелла и дружественному народу страны по случаю Национального праздника Италии – Дня Республики.

«Пользуясь этой приятной возможностью, глава государства выразил Президенту Серджио Маттарелла пожелания крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Итальянской Республики – мира, благополучия и процветания», – сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.