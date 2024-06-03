 Руководитель АН Туркменистана обсудил сотрудничество с Бакинским государственным университетом

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Туркменская делегация, возглавляемая президентом Академии наук Туркменистана, профессором Аллаберды Ашировым посетила Бакинский государственный университет (БГУ). В визите также участвовал Посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов.

Как сообщает издание АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу БГУ, в ходе встречи с ректором вуза Эльчином Бабаевым было отмечено, что между Азербайджаном и Туркменистаном существуют перспективы сотрудничества в сфере науки и образования. Так, между БГУ и ТГУ имени Махтумкули уже подписан протокол о сотрудничестве.

Аллаберды Аширов выразил уверенность, что визит туркменской делегации станет новой страницей в развитии туркмено-азербайджанских научных и культурных связей. Он рассказал о деятельности и структуре АН Туркменистана, подчеркнув, что существует большой потенциал сотрудничества с БГУ в различных сферах.

«Начало исследований с Академией наук Туркменистана создаст новые возможности для реализации инновационных проектов и обмена опытом. Работая вместе, ученые БГУ и Академии наук Туркменистана смогут еще больше укрепить научный потенциал обеих стран», – подчеркнул ректор Эльчин Бабаев.

На встрече состоялась презентация книг Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Анау – культура из глубин тысячелетий» и «Молодежь – опора Родины», отмечает источник.