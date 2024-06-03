 Рейсы по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад перенаправили в Москву

Авиакомпания «Туркменистан» объявила об изменениях в своем расписании полетов в Российскую Федерацию. Начиная с 2 июня, перевозчик временно приостанавливает полеты по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад. Вместо этого самолеты будут летать в Москву.

Согласно официальному заявлению на сайте «Туркменских авиалиний», пассажиры, имеющие билеты на рейсы в Казань, смогут использовать их для перелета в Москву без дополнительных сборов. Более того, авиакомпания предлагает бесплатный трансфер из московского аэропорта в Казань с 2 по 17 июня для тех, кто уже приобрел билеты в столицу Татарстана.

Для удобства пассажиров, направляющихся из Казани в Ашхабад, также будет организован бесплатный трансфер из Казани в московский аэропорт. Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт Казани за 3 часа до времени вылета, указанного в билете.

Авиакомпания предлагает два варианта для пассажиров:

1. Переоформление билетов с маршрута Ашхабад – Казань на Ашхабад – Москва без дополнительных сборов.

2. Полный возврат денежных средств без удержаний для тех, кто не желает лететь через Москву.

«Авиакомпания «Туркменистан» приносит свои извинения за неудобства и благодарит пассажиров за понимание», – говорится в сообщении на официальном сайте авиаперевозчика.