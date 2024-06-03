 Президент Туркменистана возглавил массовый велопробег в Ашхабаде

Сегодня в Туркменистане празднуется Всемирный день велосипеда.

В Ашхабаде по этому случаю состоялся массовый велопробег, который возглавил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Как сообщает МИЦ со ссылкой на SalamNews, ранним утром тысячи участников акции стартовали от локации монумент «Велосипед».

Среди участников велопробега были также руководители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.

Президент Сердар Бердымухамедов возглавил колонну, которая, проехав по проспекту Битарап Туркменистан, двигалась к центру столицы. На момент акции улицы, по которым ехала велоколонна, были освобождены от автомобильного транспорта.

Вдоль маршрута участников акции приветствовали своими выступлениями музыканты, исполнители и творческие коллективы, отмечает источник.