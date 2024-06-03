 Посольство Туркменистана организовало велопробег по центру Еревана

2 июня Посольство Туркменистана в Республике Армения совместно с Мэрией города Еревана организовало велопробег, посвящённый отмечаемому 3 июня Всемирному дню велосипеда.

Велосипедный марш прошёл по одному из центральных проспектов Еревана. В мероприятии приняли участие главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Армении, сотрудники министерства иностранных дел с членами семей, члены Федерации велосипедного спорта Армении, спортсмены и жители столицы.

Как пишет издание «Туркменистан: Золотой век», на торжественной церемонии открытия Посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгелди Аязов отметил значимость принятой по инициативе Туркменистана Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об учреждении Всемирного дня велосипеда, а также лидирующая роль Туркменистана в популяризации езды на велосипеде.

Дипломат подчеркнул пользу езды на велосипеде для укрепления здоровья человека, в частности, улучшения качества сна, ускорения метаболизма, повышения иммунитета, поддержания мышечного тонуса, уменьшения стресса, улучшения работы мозга, снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Участники праздничной спортивной акции были ознакомлены с государственной политикой Туркменистана в сфере спорта.