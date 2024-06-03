 Глава Туркменистана поздравил участников форума «Ашхабад - город спортивных возможностей и достижений»

Президент Туркменистана поздравил участников торжественного мероприятия «Ашхабад – город спортивных возможностей и достижений», организованного по случаю объявления Ашхабада Городом новых спортивных возможностей Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Объявление Ашхабада Городом новых спортивных возможностей Содружества придаст новый импульс развитию в стране физической культуры и спорта, дальнейшему внедрению в нашем обществе принципов здорового образа жизни, укреп­лению международного ­сот­рудничества в области физкультуры и спорта, обмену передовым опытом в этом направлении и реа­лизации эффективных проектов», — сказано в послании.

В результате государственной политики, основанной на высоких принципах дружбы и мира, спорта и гуманности, укрепляющей единство и сплочённость народов, Туркменистан превратился в центр проведения различных международных спортивных соревнований.

«В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства особое внимание уделяется развитию массового физкультурного и олимпийского движения, спорта. В этом направлении мы успешно реализуем национальные программы, комплексные преобразования. В первую очередь достойно продолжаем такие традиции нашего народа, как воспитание физически крепкого и духовно богатого поколения, чему издревле придавалось большое значение», — отметил Президент.

В последние годы в рамках сотрудничества с международными спортивными организациями успешно прошли V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также международное авторалли «Амуль – Хазар 2018», чемпионаты мира по тяжёлой атлетике и борьбе кураш, региональные соревнования, а также Международный турнир по хоккею с шайбой. Признание Теннисного комплекса в структуре Олимпийского городка Ашхабада «Учебно-тренировочным центром Азиатского региона» и вручение соответствующего сертификата, ежегодное празднование по инициативе Туркменистана 3 июня Всемирного дня велосипеда имеют огромное значение. Эти спортивные мероприятия являются достойным вкладом в укрепление международных отношений, мира и дружбы.

Важным событием стала и организация впервые в Туркменистане с 31 мая по 3 июня 2024 года веломарафона на длинную дистанцию по маршруту Мары – Теджен — Ашхабад по высокоскоростной автотрассе Ашхабад–Туркменабат.

«Физкультура и спорт – источники здоровья, энергии и силы, стимулирующие у людей творческие начинания, целеустремлённость. Занятия физической культурой и спортом гражданами различных возрастных категорий, особенно молодым поколением, выступают важным требованием времени», — заключил глава государства, пожелав участникам мероприятия здоровья, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в работе во имя процветания страны, сообщает ТДХ.