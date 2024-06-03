 В Туркменистане открылся сезон летнего отдыха для детей

Фото: tdh.gov.tm

В Ашхабаде прошла традиционная церемония проводов школьников в оздоровительные центры Гёкдере – природной здравницы в предгорьях Копетдага, сообщает TDH.

На мероприятии развернулось торжественное представление с задорными песнями, зажигательными танцами и весёлыми сценками популярных детских коллективов.

Под музыку школьники из столицы и регионов направились к украшенным автобусам, которые повезли их в дома отдыха, где их ждал тёплый приём и развлечения.

Летом в детских центрах Гёкдере, туристической зоны «Аваза» и других регионов проходят праздничные мероприятия, спортивные соревнования и творческие конкурсы.

В здравницах, принявших первых юных отдыхающих, царит радостная атмосфера. Тысячи детей организовали костюмированное шествие.

В центрах созданы комфортные условия: игровые площадки, танцзалы, компьютерные кабинеты, кружки, студии и библиотеки.

По поручению главы государства Сердара Бердымухамедова специалисты министерств образования, культуры, здравоохранения, Госкомитета по физкультуре и спорту, общественных организаций подготовили насыщенную программу: конкурсы, концерты, соревнования и литературные чтения.

Под руководством педагогов дети будут заниматься в кружках, изучать компьютерные программы и иностранные языки. Также их ждут выступления артистов и экскурсии.