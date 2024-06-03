  В Тбилиси отметили Всемирный день велосипеда

3 июня 2024 года Посольство Туркменистана в Грузии при содействии Национальной федерации велоспорта Грузии провело велопробег по маршруту «Тбилиси-Мцхета-Тбилиси», посвященный Всемирному дню велосипеда, а также 300-летию Махтумкули Фраги. Маршрут охватывал центральные улицы города Тбилиси, а также древней столицы Грузии Мцхета.

Перед началом пробега Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Грузии отметил, что в этом году отмечается 300-летие великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги, чьё творческое наследие, являясь бесценным национальным достоянием, стало неотъемлемой частью сокровищницы мировой культуры. Именно с его именем связан девиз 2024 года в Туркменистане «Кладезь разума Махтумкули Фраги». В связи с этой знаменательной датой в Туркменистане и за рубежом проходят многочисленные мероприятия. Посол добавил, что сегодняшнее мероприятие, посвященное Всемирному дню велосипеда, посвящено также и этому юбилею.

Посол особо подчеркнул, что Всемирный день велосипеда был учреждён в апреле 2018 года на 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана, что свидетельствует о высокой оценке мировым сообществом роли Туркменистана в развитии спорта и физкультурно-оздоровительного движения, сотрудничества в этой области между государствами и народами, формирования экологической культуры общества.

Участники велопробега также отметили, что Всемирный день велосипеда, олицетворяющий такие общечеловеческие ценности, как здоровье, солидарность, дружелюбие и приверженность гуманистическим идеалам, открывает широкие возможности для популяризации спорта в качестве посланника мира, укрепления плодотворного сотрудничества между странами и народами.

В конце мероприятия от имени Посольства участникам велопробега были вручены памятные подарки.