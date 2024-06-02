Туркменистан и Шри-Ланка провели политические консультации

30 мая в формате видеоконференции состоялись политические консультации между руководителями структурных подразделений министерств иностранных дел Туркменистана и Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая политическое взаимодействие, торгово-экономические связи, инвестиционное партнерство, сотрудничество в сфере культуры, гуманитарных обменов, сельского хозяйства.

Отмечен значительный потенциал для расширения взаимодействия в нефтегазовой и химической отраслях, транспортно-логистическом секторе, текстильной промышленности, туризме и образовании.

Обсуждены перспективы обмена визитами на различных уровнях и активизации связей между парламентами двух стран.

Стороны подчеркнули важность совершенствования договорно-правовой базы партнерства и активизации экономических связей, в том числе путем налаживания тесных контактов между Торгово-промышленными палатами и проведения деловых форумов с участием представителей бизнеса.