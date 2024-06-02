Прошло 7-е заседание туркмено-саудовской межправкомиссии по сотрудничеству

В конце мая в Эр-Рияде состоялось 7-е заседание Межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Делегации двух стран возглавили сопредседатели комиссии – вице-премьер Туркменистана по нефтегазовым вопросам Батыр Аманов и министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халид Аль-Фалих.

Стороны обсудили реализацию достигнутых соглашений, а также перспективные проекты в сфере торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, транзита и логистики.

Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества для обеспечения устойчивости цепочек поставок и энергетической безопасности.

В рамках визита делегация Туркменистана приняла участие в Инвестиционном форуме стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива и Центральной Азии.

Представители Туркменистана презентовали инвестиционный потенциал страны, в том числе в нефтегазовой сфере, на шельфе Каспия, в сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, строительстве, инфраструктуре, умных городах, информационно-коммуникационных технологиях.