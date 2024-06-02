Президент Туркменистана подчеркнул важность контроля цен на экспортные и импортные товары

В Туркменистане проводятся необходимые работы по совершенствованию деятельности Государственной товарно-сырьевой биржи в соответствии с требованиями времени. Об этом на заседании Правительства в пятницу сообщил вице-премьер Б.Атдаев.

Отмечалось, что с целью совершенствования деятельности Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана в соответствии с требованиями времени, продвижения продукции, производимой в нашей стране, на внешние рынки, контроля цен на экспортируемые и импортируемые товары, оказания помощи нашим товаропроизводителям в расширении экспортных возможностей, проводятся необходимые работы по внедрению в эту систему передовых технологий и цифровых систем. В связи с этим на рассмотрения главы государства был представлен соответствующий проект постановления.

Сердар Бердымухамедов, подчеркнув необходимость контроля цен на экспортируемые и импортируемые товары, поддержал предложение о предоставлении Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана информационных услуг, а также дал вице-премьеру ряд поручений по этому вопросу.