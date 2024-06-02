Открыта онлайн-продажа билетов на автобусный маршрут Ашхабад – Аваза

С 1 июня 2024 года начинается движение по новому автобусному маршруту, соединяющему Ашхабад с Национальной туристической зоной «Аваза».

Билеты на автобус теперь можно приобрести онлайн на Портале госуслуг агентства «Туркменарагатнашык» (https://e.gov.tm/) в разделе «Услуги / Междугородние билеты на автобусы». Стоимость билета составляет 75 манат.

Автобусы будут курсировать ежедневно:

Ашхабад – Аваза: отправление из Международного автовокзала Ашхабада (пр. А.Ниязова 422) в 06:00.

отправление из Международного автовокзала Ашхабада (пр. А.Ниязова 422) в 06:00. Аваза – Ашхабад: отправление с автостоянки на улице Елкенли в НТЗ «Аваза» в 13:00.

Дополнительная информация и бронирование билетов: