Открыта онлайн-продажа билетов на автобусный маршрут Ашхабад – Аваза
С 1 июня 2024 года начинается движение по новому автобусному маршруту, соединяющему Ашхабад с Национальной туристической зоной «Аваза».
Билеты на автобус теперь можно приобрести онлайн на Портале госуслуг агентства «Туркменарагатнашык» (https://e.gov.tm/) в разделе «Услуги / Междугородние билеты на автобусы». Стоимость билета составляет 75 манат.
Автобусы будут курсировать ежедневно:
- Ашхабад – Аваза: отправление из Международного автовокзала Ашхабада (пр. А.Ниязова 422) в 06:00.
- Аваза – Ашхабад: отправление с автостоянки на улице Елкенли в НТЗ «Аваза» в 13:00.
Дополнительная информация и бронирование билетов:
- Телефоны: 44-35-30, 44-35-20
- Сайт: www.auh.com.tm
- Почта: auhyzmaty@sanly.tm