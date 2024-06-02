Олимпийский городок Ашхабада стал учебно-тренировочным центром Азии по теннису

Фото: turkmenistan.gov.tm

Олимпийский городок Ашхабада получил статус «Учебно-тренировочного центра Азиатского региона» по теннису. Сертификат об этом вручила Азиатская федерация тенниса (ATF) на церемонии в столице Туркменистана 1 июня, сообщает TDH.

Мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей, прошло в Теннисном комплексе Олимпийского городка. Помимо вручения сертификата, здесь открылся детский теннисный фестиваль.

Новый статус позволит Ашхабаду принимать не только крупные турниры, но и тренировочные сборы для спортсменов со всей Азии. Эксперты ожидают, что это ускорит развитие тенниса в регионе и повысит уровень местных игроков.

На церемонии присутствовали председатель Государственного комитета по физкультуре и спорту Туркменистана Аллаберды Сапаров, ректор Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Нуннаев, представители Международной и Азиатской федерации тенниса, Национальных олимпийского и паралимпийского комитетов и национальных спортивных федераций Туркменистана, а также множество юных теннисистов.