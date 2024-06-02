 Дубль Тагаева помог сборной Туркменистана разгромить Гренландию

В Анталье (Турция) 1 июня состоялся товарищеский матч между сборными Туркменистана и Гренландии. Встреча завершилось разгромной победой туркменской команды со счётом 5:0.

В составе победителей дубль на свой счёт записал нападающий «Ахала» Эльман Тагаев, еще по одному мячу забили форвард «Аркадага» Дидар Дурдыев, полузащитники Шаназар Тиркишов («Аркадаг») и Алибек Абдурахманов («Ахал»), сообщает ФФТ.

Примечательно, что сегодня, 2 июня, у автора дубля Эльмана Тагаева день рождения – ему исполняется 35 лет. Два гола, забитые во вчерашнем матче, стали своеобразным подарком, который он сделал сам себе, а заодно и порадовал футбольных болельщиков.

Напомним, что сборная Туркменистана проводит подготовку к заключительным играм второго отборочного раунда чемпионата мира 2026 года и Кубка Азии-2027 в группе «Е» против сборных Узбекистана (6 июня, Ташкент) и Гонконга (11 июня, Ашхабад).