 В Туркменистане прошло совещание Благотворительного фонда

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов 30 мая провел рабочее совещание Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям, сообщает издание CentralAsia.news. Глава Халк Маслахаты поздравил участников заседания с Международным днем защиты детей и пожелал успехов в их благородной работе.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость постоянного контроля за деятельностью Благотворительного фонда и расширением его международных связей. В данном контексте были даны указания ответственным лицам для повышения эффективности работы организации.

Председатель Халк Маслахаты заявил о продолжении мер по укреплению здоровья подрастающего поколения. Особое внимание, по его словам, следует уделять большое внимание детям, находящимся на лечении в Детском оздоровительно-реабилитационном центре города Аркадага, организации их прогулок, эффективному функционированию кружков, ориентированных на выбор будущей профессии. По его мнению, это повысит эффективность лечения.

Гурбангулы Бердымухамедов добавил, что забота о здоровье всех туркменистанцев находится в центре постоянного внимания государства. Кроме того, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул важность повышения квалификации медиков и качества услуг до международного уровня.